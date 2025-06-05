Спорткар влетел в автобусную остановку в Сергиевом Посаде

Спортивный автомобиль Dodge Challenger влетел в остановку общественного транспорта на проспекте Красной армии в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил источник 360.ru.

По словам очевидца случившегося, ДТП произошло из-за другой машины. Водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и врезался в иномарку, из-за чего ее отбросило в остановку.

По предварительной информации, пострадавшие есть среди непосредственных участников аварии. Травмы получили водитель Lada и пассажир Dodge. Однако они остались в состоянии самостоятельно передвигаться и говорить. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь.

Полиция приступила к проверке и выяснению всех обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Московской области. По ее результатам правоохранители примут решение в законном порядке.