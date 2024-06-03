Спящих на мемориале «Вечный огонь» туристов задержали в Геленджике

Устроивших ночлег мужчин на мемориале «Вечный огонь» задержали в Геленджике

Сотрудники патрульно-постовой службы Геленджика задержали двух мужчин 33 и 40 лет, устроившихся на ночлег на мемориале «Вечный огонь». Как сообщила пресс-служба краевого главка МВД, туристы приехали на курорт из Свердловской области.

Против задержанных завели административное дело за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Наказанием за такое нарушение может стать административный арест на 15 суток. Окончательное решение по этому вопросу примет суд.

В мае полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя за осквернение флага России. Против злоумышленника возбудили уголовное дело за надругательство над государственным символом.

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