Спящих на мемориале «Вечный огонь» туристов задержали в Геленджике

Сотрудники патрульно-постовой службы Геленджика задержали двух мужчин 33 и 40 лет, устроившихся на ночлег на мемориале «Вечный огонь». Как сообщила
пресс-служба краевого главка МВД, туристы приехали на курорт из Свердловской области.
Против задержанных завели административное дело за появление в общественном месте в состоянии опьянения.
Наказанием за такое нарушение может стать административный арест на 15 суток. Окончательное решение по этому вопросу примет суд.
В мае полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя за осквернение флага России. Против злоумышленника возбудили
уголовное дело за надругательство над государственным символом.
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