Осквернившего флаг вандала задержали в Петербурге | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 10:45 Осквернившего флаг вандала задержали в Петербурге Полиция задержала в Петербурге 45-летнего вандала, осквернившего флаг России РИА «Новости»

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Полиция Петербурга задержала 45-летнего мужчину, который осквернил государственный флаг России. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель, его задержали у подъезда дома. Мужчину доставили в отделение полиции для допроса.

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По данным представителя ведомства, 4 мая в полицию Приморского района поступила информация об осквернении флага на проспекте Королева, 48. Силовики возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом.

Источник 360.ru сообщил ранее, что мужчина залил краской три российских флага и два Знамени Победы. Его действия запечатлели уличные камеры видеонаблюдения.