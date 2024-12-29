Специалисты вытащили черные ящики из разбившегося борта в Муане

Специалисты извлекли два черных ящика из разбившегося в аэропорту Муан самолета. Об этом со ссылкой на южнокорейское министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта сообщило агентство Yonhap .

С пассажирского лайнера забрали два устройства: первый аппарат записывал данные о полете, а второй — переговоры в кабине пилотов.

«Что касается черных ящиков, были извлечены бортовой самописец и звукозаписывающее устройство», — объяснили в министерстве.

Ранее стало известно, что потерпевший крушение борт за день до авиакатастрофы попадал во внештатную ситуацию во время рейса в Пекин. Улетевший с острова Чеджу лайнер экстренно посадили в материковой части Южной Кореи. Движение по маршруту самолет начал только спустя пять часов после ЧП.

Лайнер Boeing авиакомпании Jeju Air 29 декабря выкатился за пределы ВПП и столкнулся с ограждением. Очевидцы рассказали, что самолет загорелся еще во время полета.