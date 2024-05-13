Специалисты разобрали основные завалы разрушенного в Белгороде дома | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 15:05 Специалисты разобрали основные завалы разрушенного в Белгороде дома Рабочие начали вывозить мелкий мусор после разбора завалов дома в Белгороде Stringer/news.ru / Global Look Press

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Основные завалы белгородского дома, в который попала ракета ВСУ, разобрали. Сейчас специалисты занимаются уборкой территории и вывозом мелкого мусора. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Белгорода.

По данным ведомства, в работах задействовали около 40 специалистов. Жильцы частично разрушенного дома уже получили доступ к квартирам, указали в мэрии. Эксперты начали проводить обход и оценивать ущерб.

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«Всем жителям дома, которые нуждались, предоставили места в ПВР в Белгороде», — отметили в пресс-службе.

Ранее жительница пострадавшего от ракетного обстрела дома рассказала о произошедшем. По ее словам, у соседей на втором, третьем и четвертом этажах не было шансов выжить. Женщине удалось спастись, так как в момент прилета снаряда ее не было дома.