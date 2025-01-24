Специалисты придумали три варианта по утилизации затонувших в Черном море танкеров

Савельев: есть три варианта утилизации затонувших в Черном море танкеров

Началась разработка проекта по утилизации затонувших в районе Керченского пролива фрагментов танкеров. Об этом заявил глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов Виталий Савельев на совещании правкомиссии по ликвидации последствий ЧП в Черном море, его процитировало РИА «Новости» .

«По затонувшим частям <… > делают проект, есть три варианта», — сказал Савельев.

Первый вариант — это откачать нагретый мазут на глубине 20 метров. Сделать это не очень просто, потому что пока непонятно, как прогреть нефтепродукты до 45 градусов.

«Второй вариант — это построить саркофаг, но при подводных течениях это будет дорогостоящее, долгоиграющее решение», — заявил глава правкомиссии.

Самый подходящий пока третий способ — подъем. Однако и он довольно рискованный. Перед реализацией необходимо дождаться вердикта Научно-исследовательского института.

Савельев объяснил, что к утилизации необходимо тщательно подготовиться. Внутри танкеров остался мазут, а сами фрагменты очень тяжелые. Для успешной операции нужно все подробно рассчитать.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что россияне могут не опасаться есть черноморскую рыбу после крушения танкеров. По его словам, важно покупать продукцию в официальных точках продаж.