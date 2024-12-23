Специалисты «Дельфы» назвали возможную причину гибели дельфинов на Кубани

Ситуацию с массовым выбросом дельфинов на берег пляжа Алексино в Новороссийске назвали тревожной. Возможные причины гибели млекопитающих перечислили специалисты центра «Дельфа» .

У погибших особей не выявили поражений кожи. Также эксперты не нашли следов сетей и мазута. У двух погибших самок — пена и кровь в горле.

«Отобраны пробы для дальнейших исследований причин смерти. Причинами могут быть — острая интоксикация (парами мазута, отравленной рыбой/водой), острая инфекция, внутренние травмы/контузии», — уточнили в научно-экологическом центре.

Утром 23 декабря в «Дельфе» сообщили, что очевидцы обнаружили в Новороссийске восемь тел азовок. Шесть из них — на берегу, два — в воде. Специалисты назвали случаи массового выброса дельфинов крайне редкими. Всего с момента крушения танкеров в Керченском проливе эксперты зафиксировали гибель 10 азовок.