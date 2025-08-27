Спасший тонувших сыновей на озере немецкий турист ушел под воду и пропал

Во время отдыха на популярном туристическом озере Комо в Италии немецкий турист спас тонувших сыновей, но сам пропал без вести. Об этом сообщило издание ANSA .

Немецкий турист катался с женой и двумя детьми на арендованной лодке на озере Комо около 17:00 (18:00 по московскому времени) 25 августа.

По словам очевидцев, мальчики упали за борт лодки и отец бросился в воду им на помощь. Мужчина спас детей, но сам ушел под воду у них на глазах. Отдыхающие на пляже туристы забили тревогу, когда это увидели.

На место прибыли спасатели и пожарные отряды, запросившие вертолет Drago для поисковой операции. Территорию водоема и берега несколько раз обследовали, но мужчину так и не нашли.

После этого водолазы спустились в воду в точке, где имеются сильные подводные течения, а дно недосягаемо из-за большой глубины. На место происшествия пригласили региональных дайверов из Венето. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее в Абхазии утонула школьница, попавшая в водоворот. Вслед за ней скончался от сердечного приступа дядя, не сумевший ее спасти.