Спасший детей из пожара в Канске студент рассказал о случившемся

Студент, который спас из пожара в Канске двух мальчиков, не ожидал, что сможет совершить подвиг. Он рассказал об этом RT .

«Я это делал просто для спасения детей и матери. У меня не было цели, чтобы я стал сильно известен», — объяснил 16-летний парень.

Он подчеркнул, что любой на его месте поступил бы также. Студент также признался, что никогда не сталкивался с подобными ситуациями. Он думал, что помочь другим ему помешают страх или стеснительность, но в реальности все оказалось по-другому.

Пожар разгорелся в жилом доме 14 мая. Живший по соседству 16-летний студент технологического колледжа заметил дым и пришел на помощь семье, которая застряла внутри. Так как дверь была заперта, парень влез через окно и вытащил детей двух и трех лет. После этого он помог их матери.