В Канске студент спас из пожара двух маленьких детей и их мать

В Канске 16-летний студент технологического колледжа спас из пожара двух маленьких детей и их мать. О поступке подростка сообщили в МВД по Красноярскому краю .

Пожар произошел 14 мая. Кирилл вместе с мамой заметили дым в соседнем доме. Пока женщина вызывала экстренные службы, парень попытался попасть внутрь. Дверь оказалась заперта, поэтому он залез в дом через окно кухни.

Студент вынес из задымленного помещения мальчиков двух и трех лет, а затем помог их матери. В этот момент на место прибыли пожарные.

Позже выяснилось, что дети включили электрическую плиту, на которой лежало полотенце. Ткань начала тлеть, из-за чего дом быстро наполнился дымом.

После спасения Кирилла госпитализировали с отравлением угарным газом. Начальник отдела МВД «Канский» вручил подростку благодарственное письмо за самоотверженность и спасение людей.

