Спасшего тысячи жителей Сургута врача нашли мертвым с ножевым ранением в машине

Врача сургутской подстанции скорой помощи Юрия Преснякова нашли мертвым в припаркованной машине на улице Первопроходцев. Как сообщил Telegram-канал «К-Информ Сургут», следователи на теле медика обнаружили ножевые ранения.

Авторы сообщения уточнили, что погибшему врачу 64 года, из которых 42 он проработал на скорой помощи.

За все это время он спас жизни тысяч горожан, которые написали слова соболезнования к сообщению.

Обстоятельства смерти Преснякова начали устанавливать следователи, прибывшие на место происшествия.

В пресс-службе регионального главка СК пока не дали комментария о происшествии.

