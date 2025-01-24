«Спасла жизнь». В Чите учительница героически оградила детей от агрессивной собаки

Учительница в Чите, которую укусила собака в школе, рискуя своим здоровьем отвадила животное от толпы детей. Об этом рассказал один из учеников в беседе с 360.ru.

«Собака вела себя сначала агрессивно, она лаяла, скалилась на учеников. Учитель себя проявила очень хорошо. Она, рискуя своим здоровьем, спасла жизнь и здоровье других учеников. Она правильно поступила <… > взяла собаку и направилась к выходу», — заявил он.

По словам школьника, происшествие случилось в столовой. Когда преподаватель попыталась увести животное, то оно укусило ее за руку. После нападения зверь убежал. В этот момент пришли завхоз и вахтовик, которые помогли учительнице вывести собаку.

Ученик отметил, что по версии директора, животное в школу запустил кто-то из учащихся.

Еще 360.ru связался с жительницей Читы, которая знакома с ситуацией. По ее словам, проникшую в школу собаку знают все в районе — это наглый и «упоротый» пес. Он часто бегает по улицам и лает на людей, кроме того, может напасть и на других животных.

«Позавчера восьмиклассницы врассыпную с визгами от него расступились, шли со школы. Он мимо как носорог пролетел со двора <… > школы вниз к светофору», — рассказала она.

Также в распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП. На нем видно, как учительница взяла собаку за ошейник, после чего животное вцепилось в руку преподавателя.