Спасенного в Охотском море Пичугина перевели из реанимации

Михаила Пичугина, спасенного в Охотском море после более чем двухмесячного дрейфа, перевели из реанимации в отделение гастроэнтерологии. Об этом сообщил в Telegram-канале правительства Магаданской области глава регионального Минздрава Александр Витько.

Он отметил, что за пострадавшим следят лечащий врач и заведующий отделением, он получает необходимое питание, чтобы набрать массу.

«Наблюдаем, смотрим, чтобы не перенагружать пациента общением со средствами массовой информации. Пока что ограждаем его максимально. Все контакты происходят только с его личного согласия», — процитировал министр главврача Магаданской областной больницы Юрия Леднева.

Накануне врач Зарема Тен предположила, что Пичугину удалось выжить благодаря тому, что он грамотно распределил провизию, собирал дождевую воду и ловил рыбу, а также благодаря некоторой доле везения.