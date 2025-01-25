Появилось видео спасения людей и кота во время крупного пожара в Москве

Сотрудники МЧС спасли людей и кота во время пожара в Москве

Мощный пожар произошел в квартире на востоке российской столицы. Кадры ликвидации возгорания и спасения людей опубликовала пресс-служба московского управления МЧС РФ в официальном Telegram-канале .

Загорелась квартира в многоэтажке на Саянской улице. Прибывшие на место сотрудники МЧС спустили жильцов по лестницам, снабдив их кислородными баллонами и защитными устройствами.

Всего из загоревшегося дома спасатели вывели шестерых человек. В пострадавшей квартире огнеборцы нашли кота — животное наглоталось дыма и не могло убежать самостоятельно.

Питомца также вынесли на улицу. Судя по опубликованным пресс-службой МЧС кадрам, огнеборцы уже на свежем воздухе дали коту подышать из кислородного баллона, после чего он быстро пришел в себя.

Возгорание в квартире ликвидировали полностью. Огонь охватил 20 квадратных метров жилого помещения.

Ранее в субботу, 25 января, сотрудники МЧС также спасли водителя грузовика под Магаданом. Мужчину буквально вызволили из ледяного плена — столбики термометра показывали до 50 градусов мороза.