Спасателям пришлось ампутировать ногу застрявшему в скале туристу

Нога туриста в Австралии настолько сильно застряла в скале, что спасателям пришлось ее ампутировать. В обратном случае он умер бы прямо в расщелине, сообщила газета The Independent .

Туристическая группа сплавлялась по реке Франклин на юго-западе Тасмании. В какой-то момент лодки перевернулись, и левая нога 60-летнего участника путешествия застряла в расщелине скалы. Найти его удалось благодаря сигналу умных часов.

Спасатели в суровых условиях пытались освободить его в течение 20 часов, с вечера предыдущего до утра следующего дня. Все это время мужчина оставался частично в воде, но, по словам представителя скорой помощи Чарльза Уэнделла-Смита, сохранял позитивный настрой. Однако нога застряла настолько сильно, что пришлось дать туристу седативные препараты и ампутировать конечность выше колена.

«Это была ситуация жизни и смерти. <…> Его состояние оценивается как критическое, однако из медицинских заключений совершенно ясно, что если бы он остался на месте и оказался запертым в расщелине скалы, он бы не выжил», — сказал исполняющий обязанности помощника комиссара полиции Даг Остерлоо.

Во Вьетнаме произошел несчастный случай с российскими туристами. Они попали в аварию на мотоцикле. Мужчина умер, а женщина получила тяжелые травмы.