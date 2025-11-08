Спасатели завершили работу на месте обрушения дома после взрыва под Тулой

МЧС: в Куркине завершился разбор завалов обрушившегося после взрыва дома

Спасатели завершили работы по разбору завалов многоквартирного дома, пострадавшего при взрыве бытового газа в Куркине. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Тульской области.

«На месте частичного обрушения подъезда жилого дома на улице Ленина завершены аварийно-спасательные и поисковые работы», — отметили в ведомстве.

На месте ЧП работали 155 сотрудников МЧС и 55 единиц спецтехники. Спасатели деблокировали и спасли одного жильца. Также из здания эвакуировали 10 человек, их разместили в пунктах временного размещения.

Взрыв бытового газа прогремел в субботу во время проведения ремонтных работ в многоквартирном доме в Куркине. В результате частично обрушились стена первого подъезда и кровля. Медики доставили в больницу четырех пострадавших.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Также удалось установить, кто виновен во взрыве.