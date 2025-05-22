Спасатели заявили о погибших при крушении самолета на жилые дома в Калифорнии

Упавший на жилые дома в военном квартале Сан-Диего штата Калифорния самолет перевозил пассажиров. В результате крушения никто из находившихся на борту не выжил. Жертв на земле нет. Как сообщил телеканал NBC News, с таким заявлением выступил помощник начальника пожарно-спасательного подразделения города Дэн Эдди.

Он подчеркнул, что пока не может сказать сколько именно человек находилось на борту упавшего самолета.

«Мы считаем, что жертв очень много, но конкретные цифры пока назвать невозможно», — заявил Эдди, добавив, что речь идет о восьми или десяти людях.

Представители спасательной службы подчеркнул, что при падении самолет задел 15 домов и несколько автомобилей. Все они загорелись из-за разлива авиационного топлива. Большую часть жителей эвакуировали пока пожарные занимаются тушением огня.

По предварительным данным, борт вылетел из аэропорта Тетерборо в Нью-Джерси и приземлися для дозаправки в городе Уичито штата Канзас, откуда продолжил свой полет. Конечной точкой должен был стать аэропорт Монтгомери-Гиббс в Сан-Диего.

Легкомоторный самолет Cessna 550 с пассажирами упал на жилой квартал в Сан-Диего в 04:00 по местному времени (14:00 по московскому). Предварительной причиной крушения стал густой туман, который окутал город.