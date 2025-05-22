Самолет рухнул на жилой квартал в Калифорнии

Легкомоторный самолет Cessna 550 упал на жилой квартал в Сан-Диего в Калифорнии. В результате происшествия загорелись 15 домов и несколько автомобилей, сообщило Associated Press.

ЧП произошло в четыре утра по местному времени (14:00 по московскому — прим. ред.), когда в городе наблюдался густой туман. Сейчас на месте случившегося работают экстренные службы. Жителей района эвакуировали.

Сколько человек находилось на борту рухнувшего самолета, пока уточняется. Также нет информации о количестве пострадавших.

Известно, что в районе происшествия проживают военные с семьями. Об этом сообщила газета San Diego Union-Tribune.

В феврале в Филадельфии потерпел крушение медицинский самолет, перевозивший больного ребенка и его сопровождающих. Воздушное судно рухнуло на жилые дома. Погибли семь человек.