Спасатели за сутки ликвидировали пять пожаров в Пензенской области

За минувшие сутки на территории Пензенской области произошло пять возгораний. В СНТ «Солнышко» сгорела кровля и садовый дом (20 кв. м), а в товариществе «Лесное» — пристрой и дом общей площадью 60 кв. метров, сообщило ИА «ПензаПресс».
Предварительная причина этих происшествий — нарушение правил эксплуатации электрооборудования, отметили представители регионального ГУ МВД России.
Кроме того, трижды пожарные тушили мусор, где причиной стало неосторожное обращение с огнем. Спасатели призывают жителей к бдительности.
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