Один человек погиб в результате пожара в СНТ под Тюменью

В СНТ «Автомобилист-2» в Тюменском районе произошел пожар, в котором погиб один человек. Эти сведения предоставил сайту Ura.ru региональный отдел МЧС.

По сведениям спасателей, частное жилое строение, расположенное на улице Огуречной, загорелось в дневное время. Когда пожарные добрались до места происшествия, огонь успел распространиться по всему дому. Возгорание было локализовано на площади 30 квадратных метров.

В настоящее время исследуются обстоятельства случившегося.