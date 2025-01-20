Один человек погиб в результате пожара в СНТ под Тюменью

В СНТ «Автомобилист-2» в Тюменском районе произошел пожар, в котором погиб один человек. Эти сведения предоставил сайту Ura.ru региональный отдел МЧС.
По сведениям спасателей, частное жилое строение, расположенное на улице Огуречной, загорелось в дневное время. Когда пожарные добрались до места происшествия, огонь успел распространиться по всему дому. Возгорание было локализовано на площади 30 квадратных метров.
В настоящее время исследуются обстоятельства случившегося.
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