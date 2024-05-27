Спасатели вывели 30 человек из полыхающей многоэтажки в Уфе

Сотрудники МЧС спасли 30 человек из горящей девятиэтажки

В Уфе спасателям удалось вывести из горящего дома три десятка человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкортостан.

По данным ведомства, утром 27 мая на улице Российская загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома.

Прибывшие на вызов сотрудники регионального МЧС начали спасать жильцов. Из-за сильного задымления специалистам пришлось провести тактическую вентиляцию, чтобы эвакуировать людей. В итоге из горящего здания удалось вывести 30 человек.

Пожарные локализовали возгорание и потушили открытое пламя на площади в 60 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Все причины и обстоятельства пожара установят эксперты.

Представители МЧС добавили, что внутри сгоревшей квартиры стены и конструкции не обрушились. Однако из-за резких конвективных процессов во время пожара выбило стекла в окнах. Специалисты не обнаружили каких-либо посторонних предметов, которые могли спровоцировать взрыв.

Накануне в Астрахани огонь охватил 400 «квадратов» нежилого здания. На место прибыли 95 пожарных, которые за два часа ликвидировали открытое горение.