Крупный пожар произошел в Астрахани
МЧС: пожарные локализовали крупное возгорание в Астрахани на 400 кв. метров
В Астрахани произошел крупный пожар. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«В Главное управление поступило сообщение о пожаре в нежилом доме по адресу: Кировский район, улица Челюскинцев, 29. Общая площадь составляет 400 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.
К тушению пожара привлекли 95 человек и 31 единицу техники, сообщил замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального главка МЧС Сергей Соболев.
Спустя два часа после сообщения о пожаре спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
Ранее пожар произошел в незаконном хостеле под Истрой. В результате ЧП погибли восемь человек. Истринский районный суд по запросу следствия арестовал организатора хостела в арендованном доме.