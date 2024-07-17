Одиннадцать человек утонули в Петербурге с начала сезона

С начала года в Санкт-Петербурге зафиксировали 18 происшествий на водоемах, в результате которых погибли 11 человек, в том числе один ребенок. Об этом рассказал начальник поисково-спасательной службы Петербурга Юрий Данчук, сообщил сайт Neva.Today.

По его словам, утонувшие купались в непригодных для этого водоемах, а также находились в состоянии опьянения. Всего спасателям удалось сохранить жизнь восьми местным жителям и помочь 67 людям.

Отмечается, что на водных объектах Петербурга  установили дополнительные вышки и наняли большее число волонтеров.

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