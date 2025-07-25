Спасатели вытащили тело пятого погибшего из-под завалов дома в Саратове

Из-под завалов жилого дома в Саратове извлекли тело пятого погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Общее число погибших составило пять человек, среди них — один ребенок», — отметили в ведомстве.

Взрыв прогремел 25 июля в многоквартирном доме № 2 на улице Блинова в Ленинском районе Саратова. В результате частично обрушился один подъезд 10-этажного здания. Причиной ЧП могло стать возгорание газа.

Пострадали более 10 человек, семеро из них проходят амбулаторное лечение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным РИА «Новости», в многоэтажке сохраняется угроза обрушения. Эту информацию изданию подтвердили в региональном главке МЧС России. На месте ЧП работают спасатели, кинологи, медики, полиция и спецтехника.