Спасатели вытащили из пожара в Орле 11 человек

Сотрудники МЧС России спасли 11 человек на пожаре в Орле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации МЧС, пожар разгорелся на седьмом этаже в жилой девятиэтажке. Спасатели вытащили из огня 11 человек, используя при этом автоподъемник. Еще 32 жильца эвакуировали.

В МЧС России сообщили, что пожар локализовали. Огонь повредил балконы на седьмом, восьмом и девятом этажах. В тушении задействовали 24 специалиста и шесть единиц техники.

Ранее при пожаре в жилом доме на Ленинградском проспекте в Москве спасли 11 человек, среди них один ребенок. Пресс-служба МЧС сообщила о ликвидации пожара.

Накануне на заводе в Башкирии произошел взрыв. На месте взрыва спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Три человека получили тяжелые травмы, двое попали в реанимацию.