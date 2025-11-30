Спасатели вытащили из огня двух человек на пожаре в Туле, двое погибли

Пожар разгорелся в поселке Петровский Тульской области, спасатели вытащили из огня двоих, еще два человека погибли. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС Тульской области.

«Возгорание произошло в квартире на пятом этаже пятиэтажки на улице Ивана Бунина в поселке Петровский городского округа Тула. Спустя несколько минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения», — написала пресс-служба.

Пожар разгорелся на площади 25 квадратных метров. Огнеборцы спасла двух человек, еще 10 эвакуировали из здания. Погибли два человека, сообщили в МЧС.

В тушении пожара принимали участие 18 человек и пять пожарных расчетов с авиалестницей.

При пожаре в многоэтажке на юге Москвы пострадали два человека, еще 11 жителей дома спасли. Огонь разгорелся на последнем этаже 16-тиэтажки.