При пожаре в многоэтажке на юге Москвы спасли 11 человек, двое пострадали

При пожаре в многоэтажке на юге столицы спасли 11 человек. Есть двое пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

На Пролетарском проспекте, 29, загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожар вспыхнул на шестом этаже 16-этажного здания. Возгорание полностью ликвидировали. В распоряжении 360.ru оказалось видео о места ЧП.

«Пожар полностью ликвидирован. При помощи капюшонов-самоспасателей огнеборцами с вышележащих этажей спасены 11 человек, выведены из подъезда пять человек. К сожалению, два человека пострадали», — отметили в МЧС.

Причины пожара пока неизвестны. На месте ЧП работали 24 человека и семь единиц техники.

Ранее в Москве загорелся один из крупнейших хлебокомбинатов в России. Возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного производственного корпуса. Пострадала сотрудница предприятия.