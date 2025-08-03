Спасатели вытащили группу туристов из водной ловушки на Кубани

Отправившаяся в поход без обязательной регистрации группа из 17 туристов оказалась заблокирована потоками воды в урочище около города Горячий Ключ Краснодарского края. Попавших в ловушку путешественников эвакуировали спасатели МЧС. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что дежурные получили сообщение, что вода отрезала незарегистрированную группу туристов из 17 человек. Их положение осложняло то, что одна из участниц сломала ногу во время путешествия.

Для эвакуации группы спасатели прибыли на место на тяжелой проходимой технике, на которой доставили всех туристов в безопасное место.

Краснодарский край попал под удар стихии, обрушившей на регион огромные потоки воды. За считаные часы реки вышли из берегов и затопили несколько жилых домов и участков в Туапсинском округе. Власти муниципалитета объявили режим чрезвычайной ситуации.