Спасатели встретили в Уфе пассажиров сошедшего с рельсов поезда под Ульяновском

В Уфе сотрудники МЧС встретили пассажиров поезда, сошедшего с рельсов в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства .

«Сегодня утром, 4 апреля, в 05:35 на железнодорожный вокзал Уфы прибыл поезд № 302. В составе из Ульяновской области приехали 125 пассажиров», — отметили в МЧС.

На перроне организовали дежурство экстренных служб. Пассажиров встретили психологи, сотрудники ГУ МЧС России по Башкирии и работники Госкомитета по ЧС.

Поезд, следовавший из Челябинска в Москву, сошел с рельсов утром 3 апреля. В аварии пострадали 35 человек, 18 из них госпитализировали. Следователи завели уголовное дело.