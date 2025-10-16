Сегодня 06:21 Слишком легкие рюкзаки для тайги? Загадочное исчезновение Усольцевых поставило в тупик следователей 0 0 0 Фото: Anastasia Sorgina/URA.RU / www.globallookpress.com Происшествия

Семья Усольцевых бесследно исчезла в суровой тайге Кутурчинского Белогорья после выхода на маршрут в условиях резкого ухудшения погоды. Следователи и поисковики рассматривают разные версии — от трагического случая до добровольного ухода из жизни, однако версия об инсценировке исчезновения продолжает обрастать новыми косвенными подтверждениями. Что же заставляет всерьез рассматривать возможность спланированного побега?

Нестыковки и аргументы скептиков Версию об инсценировке подпитывают многочисленные несоответствия в поведении и экипировке семьи. Пользователей сети прежде всего насторожило видеообращение Ирины Усольцевой, снятое перед походом. «Она слишком спокойна, словно они планируют ехать по оживленной трассе… А не идти по тайге осенью», — отметил один из комментаторов.

Фото: Соцсети

Другой пользователь добавил, что даже поход на площадку у дома — настоящий квест с детьми, а тут сложный маршрут и «дочка захотела». Как рассказала kp.ru местная жительница Лидия Корчагина, Усольцевы были одеты совсем налегке вопреки приближающемуся ухудшению погоды.

Видела, как они поставили машину и отправились по тропе. Маленькие рюкзачки за спиной. Одеты совсем налегке. Я еще подумала, куда они, да еще с дитем? Это было около обеда. Темнеет у нас сейчас в 18-19 часов, и в это время погода стала ухудшаться. Похолодало, пошел дождь. Утром я выглянула, а машина их на том же месте. Сразу екнуло: «Что-то случилось». Лидия Корчагина местная жительница

По словам поисковиков, семья скорее относилась к «гламурным» туристам и не заботилась о необходимой экипировке. Ранее запланированная группа с гидом отменила поход из-за непогоды, однако Усольцевы решили идти одни, ответив на замечание о легкой куртке ребенка, что «она закаленная». Эти бытовые наблюдения находят любопытное, хоть и неоднозначное подтверждение в профессиональном анализе. О чем говорят жесты Анализ языка тела Ирины Усольцевой выявил как искренние, так и противоречивые моменты в ее поведении. Эксперт Илья Анищенко, изучивший предпоходное видео, обнаружил явные признаки правдивости в одном из ключевых эпизодов. «Стопроцентная правда — это разговор с дочерью, она там ярко передает эмоции дочери, содержание разговора. Рассказывает, как было, как ребенок был в замешательстве, детали диалога отражаются эмоциями. С другой стороны, странно давать ребенку выбор, если у вас планы сбежать», — рассказал Анищенко изданию Woman.ru. Профайлер также выделил важное противоречие в планах женщины, которая упомянула запланированную поездку в Ташкент. Такие детали плохо согласуются с версией о подготовке к добровольному исчезновению, поскольку люди обычно не строят публичных планов на ближайшее будущее перед побегом.

Она возвращается все время в рассказе к теме похода: мы собираемся, муж собирается. Возможно, она волнуется, может, муж не особо хотел идти, а она убедила, словно есть между ними напряжение. Но может были дома противоречия. В мимике и жестах явных признаков противоречий, двойных посланий нет. Возможно, с мужем у них не такие хорошие отношения, и она волнуется, так как поездка значимая. Но сказать, что за ее жестами и выверенным текстом скрывается какая-то ложь, нельзя. Илья Анищенко эксперт по жестам

Пока эксперты анализируют видеозаписи, спасатели и следователи работают с более осязаемыми уликами, которые показывают, насколько запутанным стал маршрут Усольцевых. Остывающие следы Поисковую операцию на Кутурчинском Белогорье продолжили исключительно профессиональные спасатели и альпинисты после вывода волонтеров из-за опасных погодных условий. Специалисты работают точечно, выезжая на задания с основных точек базирования. За все время поисков группы не обнаружили ни единого вещественного доказательства или теплового сигнала на обширной территории. Полное отсутствие следов семьи поставило в тупик даже опытных поисковиков.

Фото: Сергей и Ирина Усольцевы/соцсети Ирины, ГУ МЧС, РИА «Новости»

Противоречивые улики оставляют пространство для разных версий случившегося. Каждая из этих версий находит свои подтверждения в деталях, но не получает полного доказательства. Тайга пока не раскрыла свою главную тайну, оставив следствие и общественность в ожидании новых зацепок. История семьи Усольцевых остается открытой, заставляя задуматься о том, какие именно обстоятельства скрывают суровые склоны Кутурчинского Белогорья.