Спасатели в Ставрополье полностью потушили пожар в СНТ

МЧС: в Ставрополье в СНТ ликвидировали пожар

Фото: Пресс-служба МЧС

В Ставрополье спасатели полностью потушили пожар в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огонь уничтожил девять построек, еще три здания частично пострадали. Пожарные не допустили распространения на более чем 30 строений.

«Пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

Пожар вспыхнул в садовом товариществе «Ветерок» на улицах Дружбы и Партизанской. Тушение огня осложняла жаркая и ветреная погода.

В начале июня в Ставрополье электрический чайник едва не спалил квартиру. Избежать последствий помогли соседи и сотрудники пожарной службы.

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