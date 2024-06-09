Электрочайник чуть не спалил квартиру на Ставрополье

Электрический чайник едва не спалил квартиру в Ставропольском крае. Избежать тяжелых последствий удалось благодаря бдительным соседям и сотрудникам пожарной службы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России .

По данным спасателей, хозяйка квартиры ушла на работу, оставив чайник включенным в розетку. В ее отсутствии электроприбор загорелся. Соседи заметили дым и вызвали пожарных.

«Огнеборцы МЧС России эвакуировали 20 жильцов и потушили возгорание на двух квадратных метрах. На месте работали 20 специалистов и восемь единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что из соображений безопасности необходимо выключать гаджеты и бытовую технику из розеток перед сном или уходя из дома.

В четверг, 6 июня, пожар начался из-за удара молнии в Центре развития ребенка «Детское посольство» на ВДНХ. Из здания эвакуировали 19 детей. В результате пожара никто не пострадал.