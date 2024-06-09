Электрочайник чуть не спалил квартиру на Ставрополье

Фото: Пресс-служба МЧС

Электрический чайник едва не спалил квартиру в Ставропольском крае. Избежать тяжелых последствий удалось благодаря бдительным соседям и сотрудникам пожарной службы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным спасателей, хозяйка квартиры ушла на работу, оставив чайник включенным в розетку. В ее отсутствии электроприбор загорелся. Соседи заметили дым и вызвали пожарных.

«Огнеборцы МЧС России эвакуировали 20 жильцов и потушили возгорание на двух квадратных метрах. На месте работали 20 специалистов и восемь единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что из соображений безопасности необходимо выключать гаджеты и бытовую технику из розеток перед сном или уходя из дома.

В четверг, 6 июня, пожар начался из-за удара молнии в Центре развития ребенка «Детское посольство» на ВДНХ. Из здания эвакуировали 19 детей. В результате пожара никто не пострадал.

Кто убил Игоря Талькова? Следствие назвало убийцу через 32 года

Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Фантомные баррели, дедолларизация и «зеленый переход». Главные тезисы из доклада Сечина на ПМЭФ

«От бабушки Фаины». История чуткой гумпомощи бойцам СВО от 94-летней жительницы Подмосковья

Китайский инвестиционный бум. Ганцов — о развитии зарубежных партнерств Подмосковья

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте