Пожилую женщину и ее 5-летнюю внучку вывели из леса в Одинцове

В Одинцове спасатели нашли 69-летнюю женщину и ее пятилетнюю внучку, которые заблудились в лесу возле ДНТ «Астра Подмосковная». Поиски начались вечером 7 сентября после обращения отца девочки в службу «Система-112».

Бабушка с внучкой отправились на прогулку, но потеряли ориентиры. У них оставалось всего 7% заряда телефона, при этом не было воды и еды. Местность осложняли болотистые участки и бурелом.

К поискам подключились сотрудники «Мособлпожспаса», Одинцовского аварийно-спасательного отряда и волонтеры «ЛизаАлерт». Спасатели разделились на группы и прочесывали лес по квадратам, используя громкоговорители и мощные прожекторы.

Через пять часов женщину и девочку обнаружили сидящими на поваленном дереве. Волонтеры помогли сориентироваться в темноте и вывести их из леса. Девочку спасатели вынесли на руках, бабушка дошла до машины самостоятельно.

Медицинская помощь им не потребовалась. После этого бабушку и внучку передали родственникам.