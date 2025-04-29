Спасатели в Башкирии помогли двум женщинам спуститься со скал «Зубы Шурале»

Две женщины застряли на скалах смотровой площадки «Зубы Шурале» в Башкирии и обратились за помощью к спасателям. Сотрудники МЧС сразу отправились на зов и вытащили их. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Они попросили помощи в спуске. Всю спасательную операцию с застрявшими поддерживали связь.

«Обе женщины найдены и спущены со скал местными жителями и спасателями. Их сопроводили от подножия до туристической базы на станции Айгир», — заявили в ведомстве.

В МЧС отметили, что на скалах женщины столкнулись со снежно-ветряной погодой.

Ранее двое сноубордистов решили прокатиться со склона за пределами горнолыжного курорта «Красная Поляна» в Сочи. В итоге один из мужчин оказался на краю обрыва, когда доехал до шапки замерзшего водопада. Второй турист остановился неподалеку. Под обрывом был лед, поэтому отползти было невозможно.

Экстремалам пришлось вызывать спасателей. Сотрудники МЧС подняли их с помощью лебедки. В результате ЧП никто не пострадал.