Спасатели эвакуировали фрирайдеров со склона хребта Аибга

Двое сноубордистов отправились за пределы горнолыжного курорта «Красная Поляна» в Сочи и решили прокатиться по северному склону горы.

«На спуске, доехав до шапки замерзшего водопада, один из мужчин оказался на краю обрыва. По его словам, под ним был лед, отползти возможности не было», — уточнили в пресс-службе.

Второй турист смог остановиться на крутом скальном выступе, который находился чуть выше.

На высоте 1700 метров они смогли вызвать спасателей. Вертолет Ка-32 МЧС России с помощью лебедки успешно поднял обоих сноубордистов. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее московского сноубордиста спасли в горах Сочи. Он застрял в районе Глубокой балки на южном склоне Аибги. Медицинская помощь туристу не понадобилась.

