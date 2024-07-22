Спасатели установили нахождение пропавших в Северной Осетии детей из Подмосковья

Туристическая группа из Подмосковья потерялась в Северной Осетии, сообщили в МЧС по региону. В составе группы 10 детей в возрасте от 14 до 17 лет.

По информации ведомства, тургруппа официально зарегистрировалась в МЧС и выдвинулась на маршрут 20 июля.

На помощь туристам выдвинулись две спасательные группы из восьми специалистов и двух единиц техники. Специалистам удалось установить местонахождение потерявшихся. Группа остановилась в районе перевала Ход, дети и сопровождающие их взрослые чувствуют себя хорошо. Спасатели выдвинулись им на помощь.

Вертолет Robinson пропал в Якутии 19 июля. На борту находились три пассажира и один пилот.