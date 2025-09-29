Спасатели спустили трех застрявших альпинистов с Эльбруса

В Кабардино-Балкарии спасатели помогли спуститься трем альпинистам, застрявшим на высоте более пяти тысяч метров на Эльбрусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«Все хорошо, их спустили, от медицинской помощи они отказались», — отметили в ведомстве, добавив, что никаких травм у них не зафиксировали.

В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде уточнили, что альпинисты были из Белгорода. Они запросили помощь из-за усталости.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что один из застрявших на Эльбрусе альпинистов травмировал ногу при спуске. Эта информация в итоге не подтвердилась.

