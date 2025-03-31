Сотрудники МЧС спасли пенсионерку во время пожара в Москве

Пожар разгорелся в многоэтажке на улице Пятницкой в Москве. Горела квартира на седьмом этаже, пожарные вытащили из огня пожилую женщину, сообщил источник 360.ru.

По данным источника, горела кухня площадью пять квадратных метров на седьмом этаже 17-этажного панельного дома. Из окна сначала был виден огонь, потом дым. Спасателям сообщили, что в квартире находится пожилая женщина.

Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС вытащили пострадавшую из огня.

Утром в Москве на пожаре пострадали дети. Загорелась квартира на пятом этаже в многоэтажке в Северном Бутове. Площадь возгорания составила 20 «квадратов», пострадали пять человек, трое из них — дети.