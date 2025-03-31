Пять человек пострадали при пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы

Пять человек, среди которых трое детей, пострадали при пожаре в квартире многоэтажки на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в 17-этажном доме на улице Грина в Северном Бутово. Пожарным позвонил один из очевидцев, который увидел огонь в соседнем балконе. Прибывшие на место спасатели выяснили, что загорелась квартира на пятом этаже. Площадь огня составила 20 квадратных метров.

Хозяева горящей квартиры успели эвакуироваться. Специалисты спасли четырех человек с верхних этажей, которые были заблокированы из-за ЧП. Всего в результате происшествия пострадали пять человек, трое из них — дети.

Ранее пожар случился в квартире одной из высоток Москвы в районе Лефортово. Возгорание началось на четвертом этаже. Прибывшие на место ЧП пожарные оперативно потушили пламя. По словам одного из очевидцев, много огня не было, но в воздухе надолго остался запах гари.