Спасатели сняли 16 человек со сломавшегося аттракциона в Туле | 360°

Происшествия 29 апреля 2024, 22:46 Спасатели сняли 16 человек со сломавшегося аттракциона в Туле МЧС: спасатели сняли со сломавшейся карусели 16 человек в центральном парке Тулы

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В центральном парке Тулы сотрудники МЧС сняли с карусели 16 человек, которые не могли самостоятельно спуститься из-за поломки аттракциона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что ЧП произошло в Центральном парке имени Белоусова. Среди застрявших на карусели были дети. Пострадавших нет.

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Инспекторы гостехнадзора Минэкологии Московской области ранее проверили работу 30 аттракционов. Осмотры прошли в Мытищах, Пушкино и Сергиевом Посаде. По результатам инспекций развлекательных средств, нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов, не выявили.

Статистику посещаемости каруселей за период с 15 по 21 апреля представили в Министерстве благоустройства Московской области. Самым популярным признан аттракцион в Ногинске, где побывали 2,1 тысячи человек, на втором месте карусель в Одинцове, на которой прокатились свыше 1,9 тысячи граждан. Замыкает тройку лидеров аттракцион в Сергиевом Посаде — его посетили более 1,8 тысячи человек.