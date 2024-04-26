Карусель в Ногинске стала самым популярным аттракционом за неделю | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 19:09 Карусель в Ногинске стала самым популярным аттракционом за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах представили в Министерстве благоустройства Московской области. Специалисты подсчитали количество гостей за период с 15 по 21 апреля.

За прошедшую неделю карусели посетили 9,7 тысяч жителей Подмосковья и гостей региона. Самым популярным признан аттракцион в Ногинске, где побывали 2,1 тысячи человек, на втором месте карусель в Одинцово, на которой прокатились свыше 1,9 тысячи граждан. Замыкает тройку лидеров аттракцион в Сергиевом Посаде — его посетили более 1,8 тысячи человек.

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Установленные карусели предназначены для обогащения досуга жителей и гостей Подмосковья. Они оборудованы современными удобствами, такими как профессиональная аудиосистема и освещение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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