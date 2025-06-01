Спасатели расчистили пути под Брянском после обрушения моста

Экстренные службы полностью расчистили пути в Выгоничском районе Брянской области, где ночью рухнул на поезд мост. Видео процесса работ опубликовала пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале .

О ситуации на путях также сообщил и глава региона Александр Богомаз. Он объяснил, что на расчистке работали спасатели, представители дорожных организаций и подразделения Московской железной дороги.

В результате освободить железнодорожные пути удалось в кратчайшие сроки.

Работа по очистке заняла у специалистов меньше суток. Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий происшествия и обеспечивал безопасность на месте происшествия.

Власти отметили, что благодаря быстрой реакции специалистов движение на поврежденном участке вскоре будет восстановлено. Оперативные действия служб позволили минимизировать последствия аварии и обеспечить безопасность региона.

В РЖД добавили, что участок Выгоничи — Пильшино, где подорвали мост, уже открыли для движения поездов.

Днем 1 июня Богомаз рассказывал, что во время осмотра на участке Унеча — Жеча Брянской области также нашли поврежденные пути. Здесь временно перекрыли движение электричек, поезда дальнего следования пустили в обход.

Мост обрушился на поезд в Выгоничском районе Брянской области вечером 31 мая. Погибли семь человек, около 70 пострадали.