Спасатели Приморья обследовали акваторию бухты Муравьиная после обрушения пирса

Приморские спасатели не нашли новых погибших и выживших под обломками пирса

Работающие на месте обрушения пирса в бухте Муравьиная в Приморске спасатели завершили обследование акватории. Выживших и погибших под завалами постройки не нашли. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

В ведомстве напомнили, что обрушение неработающего пирса произошло в понедельник, 13 июля. Пострадали трое детей, которых передали врачам скорой помощи. Один из подростков 2008 года рождения отказался от госпитализации.

Для поиска вероятных жертв и выживших под завалами в акваторию перебросили 25 специалистов и девять единиц техники.

«Людей под завалами не обнаружено. Заявлений о пропавших не поступало», — заявили в пресс-службе.

В краевом Минздраве уточнили, что при обрушении пирса пострадали трое подростков 14, 15 и 16 лет. В ведомстве заявили, что все проходят лечение в Артемовской городской больнице. По оценке врачей, двое пострадавших находятся в состоянии легкой степени тяжести, один — в средней.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.