По самые стекла. Женщину спасли с затопленной подземной парковки в Москве

Источник 360.ru: закрытую в машине москвичку спасли с затопленной парковки

Фото: РИА «Новости»

На подземном паркинге в Дмитровском районе Москвы пожарные спасли женщину из затопленной машины. По словам источника 360.ru, вода доходила до стекол кроссовера.

Вода затопила подземную парковку на Лобненской улице. К месту происшествия выехали службы «Мосводостока» и «Мосводоканала» для откачки воды.

В водную ловушку попала водитель автомобиля Toyota RAV4. Двери кроссовера заблокировало, женщине потребовалась помощь спасателей. Ее освободили и эвакуировали, медицинская помощь ей не потребовалась.

Источник сообщил, что в результате затопления пострадавших нет, люди пытаются спасти свои автомобили.

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