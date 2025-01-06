Спасатели потушили пожар в общежитии в Донецке

МЧС: в ДНР спасатели потушили пожар в общежитии и эвакуировали 30 человек

В Донецкой Народной Республике спасатели МЧС потушили пожар в общежитии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В многоэтажном здании в Донецке загорелась комната на 11 этаже. Специалисты эвакуировали 30 человек, в том числе четырех детей.

«Пожар на 21 „квадрате“ потушили 36 специалистов и 10 единиц техники», — уточнили в МЧС.

Минувшей ночью в Новой Москве загорелись четыре бытовки. Спасатели потушили пламя и обнаружили тело человека, сообщил RT. В МЧС уточнили, что пожар вспыхнул в Летове. В ликвидации огня задействовали 27 специалистов и шесть единиц техники.

Крупный пожар произошел 5 января в Кильмези. В результате случившегося погибли восемь человек, сообщил сайт kp.ru. Всего в доме находились 11 жильцов, трое оперативно эвакуировались. Следственный комитет организовал поверку. По данным МЧС, площадь пожара составила 480 «квадратов».