Спасатели потушили пожар в хозяйственном магазине во Фрязине

Пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственном магазине, расположенном на Полевой улице во Фрязине. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного МЧС.

Заявка поступила в экстренные службы в 7:28. Когда пожарные прибыли на место, наблюдалось сильное задымление из окон здания. Людей внутри на тот момент уже не было.

Благодаря слаженным и оперативным действиям пожар потушили в 08:07. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Для тушения задействовали 21 специалиста и 18 единиц техники.

Ранее крупный пожар разгорелся в торговом центре на улице Суворова в Пензе. Когда прибыли спасатели, наблюдался густой черный дым и открытое горение на кровле. МЧС направило для тушения девять единиц техники и 40 спасателей.

Они ликвидировали возгорание на площади 250 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.