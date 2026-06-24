Крупный пожар в торговом центре случился в Пензе

Крупный пожар в ТЦ разгорелся на улице Суворова в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сообщение о пожаре в торговом центре поступило сегодня около 06:00. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался густой черный дым и открытое горение на кровле», — заявили в ведомстве.

К ликвидации огня привлекли девять единиц техники и 40 спасателей. В 07:36 пожар локализовали на площади 250 квадратных метров, в 08:11 в пресс-службе появилось сообщение о ликвидации открытого горения.

Ранее пожар случился на строительном рынке в Балашихе на улице Текстильщиков. На место быстро прибыли спасатели. Благодаря их слаженным действиям возгорание полностью потушили. Тушение огня осложнялось угрозой обрушения конструкций и сложной обстановкой. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.