Спасатели потушили пожар в Бахчисарайском районе Крыма

В селе Зубакино Бахчисарайского района Крыма загорелся нежилой частный одноэтажный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

На месте ЧП работали сотрудники пожарной охраны, огонь тушили три специалиста. Пожар ликвидировали на площади 36 квадратных метров.

«Пострадавших нет. Причина устанавливается», — добавили в министерстве.

Спасатели напомнили, что в случае пожара необходимо немедленно позвонить на номер 112 или 101.

Утром 14 апреля пожар произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга. Загорелся ангар на улице Маршала Новикова. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.