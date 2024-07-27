Спасатели потушили пожар, разгоревшийся от падения самолета под Волгоградом

Возникший из-за падения бомбардировщика Су-34 пожар ликвидировали. Об этом сообщило издание v1.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области.
По информации ведомства, степной пожар разгорелся в месте падения самолета ВКС России в Серафимовичском районе. Горела сухая трава на площади 15 гектаров. На тушение пожара ушло около трех часов.
По официальной информации, в результате падения самолета и пожара разрушений гражданских объектов и пострадавших нет.
Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области. Экипаж воздушного судна катапультировался, полет выполнялся без боекомплекта.
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