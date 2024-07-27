Спасатели потушили пожар, разгоревшийся от падения самолета под Волгоградом

МЧС: под Волгоградом ликвидировали степной поджар в месте падения Су-34

Фото: РИА «Новости»

Возникший из-за падения бомбардировщика Су-34 пожар ликвидировали. Об этом сообщило издание v1.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По информации ведомства, степной пожар разгорелся в месте падения самолета ВКС России в Серафимовичском районе. Горела сухая трава на площади 15 гектаров. На тушение пожара ушло около трех часов.

По официальной информации, в результате падения самолета и пожара разрушений гражданских объектов и пострадавших нет.

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области. Экипаж воздушного судна катапультировался, полет выполнялся без боекомплекта.

«Дэдпул и Росомаха». Надежда или провал киновселенной Marvel?

Кровавая резня. ВСУ решились на отчаянный шаг ради мнимой победы

Церемония закрытия человечества. Старт Олимпиады в Париже превратился в цирк и хаос

«Подмосковье — это любовь». Стенд региона открыли на фестивале «Таврида.Арт»

Fan ID, уходи. В Госдуму внесут законопроект об отмене карточки болельщика

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте