Спасатели потушили пожар на строящемся судне в Приморье

Пожарные ликвидировали возгорание на территории судоремонтного завода в Находке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Приморского края.

На момент прибытия пожарного расчета горели доски на верхней палубе строящегося судна. Спасатели потушили пожар, его площадь составила примерно пять квадратных метров.

Для ликвидации ЧП ведомство направило пять единиц техники и 16 человек. В результате обошлось без пострадавших.

«Причина пожара и ущерб устанавливаются», — добавили в МЧС.

Ранее мощный пожар вспыхнул в Камчатском крае — в поселке Озерновский сгорела группа из шести соединенных одноэтажных деревянных хозпостроек. Внутри находились баллоны с пропаном, бензогенератор и канистры с бензином и дизельным топливом объемом 100 литров.

В результате ЧП погибли 60 кур, пять уток и один гусь. Площадь пожара составила около 100 «квадратов».